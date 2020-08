Luis Felipe gaat eerst voor de basis bij Jong PSV: ‘Ik wil hier doorbreken, net als Mauro’

Felipe liet daarin een paar voor PSV hoopgevende glimpen zien. Hij tastte verdedigend een enkele keer mis en stapte een keer verkeerd in, maar er viel ook meer dan genoeg in positieve zin te noteren. Een paar duels won hij knap en aan de bal oogde het bij Felipe verzorgd. Een mooie crosspass na rust bewees dat Jong PSV dit seizoen van achteruit best mogelijkheden kan krijgen. Vanuit de staf van Jong PSV klinken positieve geluiden over zijn houding en ontwikkeling in zijn eerste maanden in Eindhoven. ,,Ik probeer me zo goed mogelijk aan te passen”, zei Felipe in een combinatie van Spaans en Portugees. ,,De Nederlandse taal heb ik duidelijk nog niet onder de knie. Ook in het Engels lukt het me nog niet heel goed om te communiceren, maar ken ik meer woorden. Soms begrijpen we elkaar in het veld nog niet helemaal, maar gelukkig is de voetbaltaal voor iedereen hetzelfde.”