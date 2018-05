Luiten volgt Vuckovic op als trainer van PSV vrouwen

PSV Vrouwen verliest doelpunt­rijk duel

11 mei De voetbalvrouwen van PSV hebben vrijdagavond in een doelpuntrijk duel met 5-2 verloren van FC Twente. In de titelsrace volgt Twente nu op twee punten van koploper Ajax. PSV blijft vijfde en laatste in de kampioensgroep van de eredivisie.