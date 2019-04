Luuk de Jong baalt: ‘Hadden nooit drie keer achter mogen komen’

Zelf was De Jong samen met Steven Bergwijn nog heel dicht bij de winnende treffer in de slotseconden, maar zo ver had het volgens hem helemaal niet moeten komen. ,,Je kunt een doelpunt tegen krijgen, maar we kwamen nog voor rust op 1-1. Dan moet je dat consolideren. We mogen gewoon niet drie keer achter komen. Drie keer terugkomen is al moeilijk, om dan nóg een goal te maken helemaal. De vier minuten extra speeltijd was te weinig trouwens.”