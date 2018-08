Luuk de Jong blijft tot de laatste seconde gaan: 'Het is geen geluk meer'

PSV was in de tweede helft op het hakblok gelegd door PEC, dat na het maken van de 1-1 naliet om de 2-1 aan te tekenen. Er kwamen kansen, maar PEC speelde het voorin slecht uit. ,,Misschien hadden we iets eerder van speltype kunnen veranderen, Iets eerder de lange bal en een aantal spelers om mij heen, zoals we dat in de slotfase deden", zei De Jong, die daags ervoor nog door trainer Mark van Bommel was genoemd in zijn persconferentie voor het duel. De coach van PSV gaf aan hem ontzettend belangrijk te vinden voor zijn ploeg. ,,Natuurlijk is er buiten wel eens kritiek als ik een tijdje niet scoor, maar daar ben ik aan gewend. Het is nou eenmaal zo, ik raak daar niet van in de war."