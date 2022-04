Luuk de Jong en PSV blijven bij elkaar op de radar: ‘Ik kan gerust zeggen dat PSV een plek in mijn hart heeft’

De Jong heeft in 600 minuten ‘La Liga’ dit seizoen zes keer gescoord voor de Catalaanse topclub en daarbij waren heel belangrijke goals, die de nodige punten opleverden. Hij speelde in totaal maar 18 duels en meestal als invaller, maar geniet in Spanje toch een grote populariteit.

Afwegen

Of hij na dit jaar ook nog in Barcelona actief is, is de vraag. De Jong staat onder contract bij concurrent Sevilla, dat hem een seizoen heeft verhuurd aan de Catalanen. ,,Kijk ik ben 31 en moet goed afwegen wat ik kan doen”, zegt hij tegen de NOS. Het WK is eind dit jaar en misschien is dat wel het laatste moment dat hij dit mondiale toernooi nog kan meepakken in zijn loopbaan.