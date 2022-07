Luuk de Jong gelooft in het nieuwe PSV: ‘Daar voelde ik me toe aangetrokken’

Samen met Ajax-collega Dusan Tadic keek Luuk de Jong vrijdag in een zaal bij de KNVB enkele tientallen voetbaljournalisten in de ogen. De nieuwe captain van PSV kan zaterdag zijn vijfde Johan Cruijff Schaal winnen en blikte met de Ajax-captain vooruit. De Jong wil er vol voor gaan. ,,Een prijs is een prijs en die wil je altijd winnen”, zei de spits van PSV aan het einde van de persconferentie van PSV.

Daarvoor had hij originelere teksten, want De Jong vertelde ook over zijn motivatie om terug te komen naar Eindhoven. Veel twijfels had hij niet. ,,Je voelt dat PSV met iets nieuws bezig is en daar voelde ik me toe aangetrokken. De club heeft nu veel jonge en goede spelers aan boord en ik vind de selectie ook breed.”

Goede ervaringen

Hij sprak voor zijn comeback in Eindhoven meerdere keren met Ruud van Nistelrooij, die De Jong bij Oranje al eens ontmoette. ,,We hebben daar ook al eens samengespeeld”, gaf hij aan. ,,Nu hij trainer is, zie ik parallellen met de situaties met Phillip Cocu en Mark van Bommel, die in Eindhoven ook hun eerste grote trainerspost kregen. Ik had in die periodes goede ervaringen bij PSV.”

Voeden

Wat heet, want De Jong werd drie keer landskampioen in Eindhoven en veroverde met PSV ook twee keer de voormalige Super Cup, waar hij zaterdag weer voor mag spelen. Van Nistelrooij huiverde iets meer dan een decennium geleden om weer terug naar PSV te gaan, omdat hij op dat moment misschien niet meer goed genoeg was. De Jong straalt dat totaal niet uit en wil dit seizoen weer de nodige goals met de voeten en het hoofd maken. Wij hem vanaf de zijkant moet voeden?

De Achterhoeker zelf denkt dat meerdere spelers in de selectie hem op zijn wenken kunnen bedienen en onder anderen Philipp Max lijkt een goede optie. Mede daarom laat PSV de Duitser voorlopig niet vertrekken naar clubs in het buitenland die interesse hebben getoond.

