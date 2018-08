Luuk de Jong heeft aanvoerdersband weer terug bij PSV: 'Hele mooie eer'

Trainer Mark van Bommel maakte op de persconferentie voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal bekend dat De Jong zijn aanvoerder wordt. ,,Dat was intern al een tijdje bekend." De Jong was al eerder aanvoerder bij PSV, maar in overleg met trainer Phillip Cocu werd begin vorig seizoen besloten om de band over te dragen aan Van Ginkel. ,,Iedereen weet hoe dat is gegaan. Het jaar ervoor werd zo veel aan mijn hoofd gezeurd over van alles en nog wat. Toen besloten we om mij wat uit de luwte te houden en die band over te dragen aan Van Ginkel. Dat maakt verder niks uit."