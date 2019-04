Luuk de Jong heeft persoonlijk record te pakken, maar wil bovenal zijn vijfde landstitel

Met 27 goals voor De Jong en 22 treffers voor Tadic oogt het duel tussen de twee beslist, maar De Jong heeft veel liever dat een andere strijd nog in Eindhovens voordeel wordt beslist. De Achterhoeker wil zijn vijfde kampioenschap in de eredivisie pakken. In de strijd om de landstitel in seizoen 2018-2019 kwam PSV in speelronde 31 weliswaar een goal dichterbij, maar dat baatte PSV met een achterstand van twaalf treffers natuurlijk niet echt. PSV moet hopen dat Ajax nog een misstap maakt in de resterende drie duels en dat er opnieuw iets geks gebeurt in de slotfase van de competitie.