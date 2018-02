Luuk de Jong heerst in de laatste seconden: 'Niet alleen toeval'

Luuk de Jong is terug aan het front bij PSV, met 7 goals uit de laatste 7 officiële duels voor de club. Drie van die goals vielen in blessuretijd en zijn eerste hattrick sinds september 2015 was zaterdagavond een feit. Tweeënhalf jaar na zijn drie eredivisiegoals tegen SC Cambuur stonden nu tegen PEC Zwolle drie treffers achter zijn naam.

Opvallend was dat de belangrijke 1-0 dus opnieuw in blessuretijd viel. Vlak voordat PEC en PSV zich konden laven aan een kwartier kleedkamerwarmte sloeg De Jong keihard toe. Met het hoofd was hij weer eens belangrijk voor PSV, dat kort daarvoor in een overtalsituatie kwam te staan.

Blessuretijd

Vier keer sloeg hij dit seizoen al toe in blessuretijd. Tegen VVV scoorde hij in het bekertoernooi in de laatste seconde voor rust en ook gisteren was hij tegen PEC in de laatste zuchten voor de thee verantwoordelijk voor de 1-0. Bij Heracles Almelo sloeg De Jong een paar seconden voor het einde toe en tikte hij de 1-2 binnen. In de uitwedstrijd bij PEC Zwolle zorgde hij met een uiterste krachtsinspanning voor een kopbal, die na een matige redding van Diederik Boer voor de voeten van Nicolas Isimat-Mirin belandde.

Kwaliteit

Wat is dat nu precies? Toeval, geluk of toch een bijzondere kwaliteit? ,,Als het vaak gebeurt, is het niet denk ik niet alleen maar toeval of geluk", denkt De Jong. ,,Vaak in de laatste fase van een helft of wedstrijd zie je nog iets van alles of niets erin sluipen. Nog een keer alles op een aanval. Het kan zijn dat de tegenstander dan net geen focus meer heeft of misschien juist te veel. Je moet in elke helft gewoon tot de laatste seconde blijven geloven dat het kan en nooit opgeven of door eerdere situaties uit je doen raken, ik denk dat het niet veel meer is dan dat en ook niet alles is te verklaren natuurlijk."