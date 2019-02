Luuk de Jong hekelt het gepluk aan zijn shirt: ‘Het moet afgelopen zijn’

De Jong kreeg geen penalty nadat Timo Letschert hem in de eerste helft van FC Utrecht-PSV zo'n beetje probeerde uit te kleden in het strafschopgebied van FC Utrecht. En nadat hij scheidsrechter Pol van Boekel, die het advies van de VAR om te gaan kijken negeerde, om opheldering had gevraagd, stond hij bijna perplex. Van Boekel zou volgens De Jong hebben aangegeven dat hij ‘nu eenmaal moeilijk te verdedigen is’.

Tumultueus

PSV had een penalty moeten krijgen en FC Utrecht kort voor tijd ook. Van Boekel werd zo de hoofdpersoon in een tumultueus duel, waarin PSV na een 2-2 twee punten liet liggen maar wel een punt uitliep op Ajax. Voor rust was het mat van Eindhovense zijde en stond een 2-0 op het bord. Daarna knokten de PSV'ers nog knap terug. ,,Nu overheerst het gevoel wel dat we geknokt hebben en dat punt nog gewonnen hebben. Maar als er ik er morgen aan terugdenk, denk ik best dat ik het gevoel krijg dat we hier nog twee punten meer mee hadden moeten nemen”, vond De Jong. ,,We zijn wel een team geweest, dat hebben we opnieuw bewezen. Het is vanzelfsprekend, maar mooi dat het ook zo is.”