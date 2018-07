Luuk de Jong: 'Het is afwachten, maar ik weet wat ik hier bij PSV heb'

De Jong speelt nog altijd in Eindhoven, ondanks alle geruchten en contacten van afgelopen jaar. ,,Er is wel interesse en er lopen wat dingetjes, maar er is nu niks concreet", zegt hij erover. ,,Ik sta open voor iets wat bij me past, maar op dit moment zit ik bij PSV en heb ik het naar mijn zin. Het is afwachten wat er gebeurt. Ik voel wel het vertrouwen bij de club en heb ook al met de nieuwe trainer (Mark van Bommel, red.) gesproken. Ik zal een keuze moeten maken en sta open voor iets nieuws, maar ik weet ook wat ik hier heb." Zou hij weer aanvoerder willen zijn? ,,Daar hebben we het nog niet over gehad. Het is afwachten en ik zal er geen nee tegen zeggen, maar dat is natuurlijk aan de trainer."