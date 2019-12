Luuk de Jong is de PSV’er van dit decennium

Luuk de Jong is door de lezers van het ED gekozen tot de PSV-speler van het (bijna afgelopen) decennium. Tussen 2014 en 2019 speelde de Achterhoekse spits voor PSV en maakte hij 112 doelpunten in 204 officiële duels. Inmiddels is hij actief bij het Spaanse Sevilla FC, in de top van La Liga.

De Jong heeft van alle contractspelers in de afgelopen tien jaar de grootste betekenis gehad voor PSV, zo vindt 36 procent van de in totaal bijna vierduizend mensen die een stem uitbrachten. Hij laat de Mexicaanse vedette Andrés Guardado achter, die 25 procent van de stemmen kreeg. Daarnaast schaarden ook Memphis Depay (15 procent) en Georginio Wijnaldum (13 procent) zoals verwacht behoorlijk wat supporters achter zich in deze verkiezing.

Huzarenstukje

Dat deze vier veruit de meeste stemmen kregen, wekt geen verbazing. Ze maken allemaal onderdeel uit van het kampioenselftal uit successeizoen 2014-2015. De Jong (in 2016 en 2018) en Guardado (in 2016) vierden nog vaker feest op het Eindhovense Stadhuisplein. De komst van Guardado wordt gezien als het grootste huzarenstukje van PSV op de transfermarkt tussen 2010 en 2020. Hij speelde inmiddels meer dan 160 interlands voor Mexico. Het behoud van Depay en Wijnaldum in de zomer van 2014 en het aantrekken van De Jong in die zomer viel allemaal op het goede moment samen. Depay (momenteel zwaar geblesseerd) en Wijnaldum schitterden dit jaar in Oranje en bij hun clubs Olympique Lyon en Liverpool.

Strafschoppenspecialist Marco van Ginkel eindigde in de ED-verkiezing op een eervolle vijfde plaats. Drie keer kwam de middenvelder met veel diepgang op huurbasis naar PSV en daarin had hij een heel bepalende bijdrage, in elftallen die enorm veel punten pakten. In de tweede helft van seizoen 2015-2016 pakte PSV 46 punten, na het keerpunt in seizoen 2016-2017 harkte PSV 42 punten binnen en in seizoen 2017-2018 (waarin Van Ginkel een heel voetbaljaar in Eindhoven was) werd PSV kampioen met 83 punten.

De actie van het ED werd georganiseerd in samenwerking met PSV-sponsor Energiedirect.nl. Tien supporters wonnen via hun inzending een kersttrui van PSV en hebben inmiddels persoonlijk bericht gehad.

Uitslag ED-verkiezing PSV’er van het decennium:

1. Luuk de Jong, 36%

2. Andrés Guardado, 25%

3. Memphis Depay, 15%

4. Georginio Wijnaldum, 13%

5. Marco van Ginkel 2%

6. Jeroen Zoet 2%

7. Dries Mertens 2%

8. Santiago Arias 1%

9. Hirving Lozano 1%

10. Davy Pröpper 1%

11. Jetro Willems 1%

12. Héctor Moreno 1%

PSV-elftal van het decennium (gekozen door de ED-redactie)

Zoet; Arias, Bruma, Moreno, Willems; Van Ginkel, Wijnaldum, Guardado; Depay, De Jong, Lozano