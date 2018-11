Luuk de Jong komt thuis in Doetinchem

Cody Gakpo wilde met Jong PSV graag winnen bij RKC: ‘Iets extra's’

0:16 “We kwamen om te winnen en dat is gelukt”, zei Cody Gakpo na afloop van RKC-Jong PSV. De 19-jarige aanvaller was met twee treffers belangrijk bij de 3-5 zege van Jong PSV. ,,We willen gewoon iedere wedstrijd winnen, maar omdat we hadden verloren in het bekertoernooi was er iets extra's.”