Luuk de Jong na blamage tegen Willem II: 'We moeten ons schamen'

De Jong constateerde dat zijn ploeg werd afgetroefd door Willem II, dat iets recht te zetten had na het vertrek van trainer Erwin van de Looi. ,,We moeten op zijn minst evenveel agressiviteit en duelkracht als hen in de wedstrijd leggen. Als je dat niet doet, krijg je het heel moeilijk", zag De Jong. ,,Dat we met 5-0 verliezen is misschien maar goed ook. Dan voelen we het tenminste. Dit doet heel erg pijn."