Luuk de Jong over krappe PSV-zege: ‘Het was vrouwen en kinderen eerst’

Niet dat PSV zo vaak in de problemen kwam. Bij een vrije trap op de lat en na een scrimmage in de slotfase kon de ploeg opgelucht ademhalen. Verder liet PSV, ook via De Jong, een aantal kansen onbenut. ,,Tot die 2-1 waren we heel dominant, was er niets aan de hand. Die goal is zo'n moment in de wedstrijd, waardoor er het nodige veranderd. Het uitvallen van Hirving Lozano heeft ons uiteraard ook niet geholpen, maar dat mag geen excuus zijn.”

Mijlpaal

Voor De Jong was er nog geen persoonlijke mijlpaal in de vorm van een honderdste goal voor PSV. ,,Veel belangrijker is dat we de punten nu wel pakken en dat geeft een totaal ander gevoel dan vorige week. Dit zijn wedstrijden die er soms tussen zitten en het belangrijkste is dat je ze wint.” De Jong hielp zelf weer ouderwets mee en was soms in het strafschopgebied van PSV te vinden als derde centrale verdediger, om daarna weer in de punt van de aanval op te duiken. ,,We probeerden alles te doen om het over de streep te trekken.” De aanvalsleider van PSV werd na rust niet geholpen door de VAR en scheidsrechter Higler, die in een beweging met de elleboog richting Luuk de Jong geen overtreding zagen. ,,Ik denk dat je met zo'n beweging iemand kunt blesseren en denk dat het wel een overtreding was.”