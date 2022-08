Luuk de Jong piepte en kraakte, maar helpt PSV toch langs AS Monaco: ‘Óók hier ben ik voor teruggekomen’

Nee, De Jong (31) speelde zeker niet zijn beste wedstrijd voor PSV. Net als veel van zijn ploeggenoten kon hij zijn stempel niet echt drukken op het spel, maar toch bleef de aanvoerder altijd geloof houden in een klein wonder. Want dat was de overwinning op AS Monaco toch wel. ,,Zij hebben zo'n goede ploeg, zijn fysiek sterk, met hele snelle jongens, die ook nog eens behendig zijn. Daar hadden wij veel moeite mee, dat zag je bij vlagen ook wel terug. Des te knapper is het dat we blijven strijden en het over de streep trekken”, benadrukte De Jong na afloop.