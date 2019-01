Luuk de Jong wordt weer volop gezocht: ‘Als we op het einde maar die schaal in handen hebben’

Luuk de Jong ging in december gewoon weer als topscorer van de eredivisie de winterstop in. ,,Het is nog niet voorbij hè. We willen doorgaan”, zegt de 28-jarige aanvoerder van PSV nog geen seconde nadat de verslaggever in Doha zijn koppositie in het doelpuntenklassement van de eredivisie ter sprake brengt. ,,Ik heb altijd gezegd dat het mij niet uitmaakt of ik het word. Als we aan het eind van het seizoen maar met die schaal in de handen staan. Dat is waar het allemaal om gaat.”