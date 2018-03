Luuk Koopmans maakt bij Jong PSV rentree na lang blessureleed

Oud-PSV-coach Kees Rijvers (91) speelt nog gewoon een potje voetbal op de Haagse Markt in Breda

17:17 Het was een lang gekoesterde wens van Kees Rijvers (91): voetballende jeugd op de Haagsemarkt in Breda. De nestor van het Nederlandse voetbal (oud-speler van Groen-Wit, NAC en het Nederlands elftal, later vermaard trainer van onder meer PSV) woont sinds vier jaar weer in zijn geboortedorp Princenhage.