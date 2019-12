Madueke geeft Jong PSV impuls: ‘Doel is om dit seizoen debuut bij PSV te maken’

Met een fraaie ‘slalomgoal’ leek de pas 17-jarige Noni Madueke voor meer te zorgen, maar FC Den Bosch hield de punten tóch thuis. Weer verloor Jong PSV dus, onder meer vanwege een goal uit een spelhervatting. Madueke is vorige week definitief doorgeschoven vanuit PSV onder 19 en gaf het team duidelijk een aanvallende impuls. Hij gaat ook mee naar het trainingskamp van het eerste elftal in Qatar, in januari. ,,Ruud van Nistelrooy vertelde het me en ik was er ontzettend blij mee natuurlijk. Dit was mijn eerste goal in het betaald voetbal en dat is mooi, maar we hadden er hier als team meer uit moeten halen. Jammer dat we de andere kansen niet hebben afgemaakt.”