Malen blijft PSV’s goudhaantje in Europa: ‘Keihard gevochten’

PSV’er Baumgartl koestert vooral de punten tegen Sparta: ‘Belangrijk om weer in het ritme te komen’

29 november Nee, Timo Baumgartl (24) wist ook wel dat het spel van PSV tegen Sparta verre van oogstrelend was. Dat had volgens hem ook te maken door de vele wisselingen - acht stuks - in de basiself. ,,Dat is niet zo makkelijk. Je moet toch even in het ritme komen en chemie krijgen op het veld”, zei Baumgartl.