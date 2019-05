Malen en Gakpo laten zich gelden bij Jong Oranje

PSV schoof deze week aan bij gesprekken over ‘BeNeLiga’

21:04 Op Belgisch initiatief zijn vertegenwoordigers van een aantal Belgische en Nederlandse grote clubs deze week aangesloten bij een overleg over de zogeheten ‘BeNeLiga’. Daarbij waren ook bondsofficials aanwezig. Vanuit Nederland waren onder meer PSV, Ajax en Feyenoord met vertegenwoordigers van de partij. Over een toekomstig samengaan van de hoogste Belgische en Nederlandse afdeling is al vaak nagedacht.