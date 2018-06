Malen en Gakpo zijn klaar voor het grote werk: 'Transfers hebben we niet in de hand'

Jurich Carolina laat aanbieding PSV schieten en kiest voor contract van 3 jaar bij NAC

29 juni Jurich Carolina vertrekt naar NAC. De linksback speelde de afgelopen drie jaar bij Jong PSV in Eindhoven en liet een aanbieding om zijn contract te verlengen lopen. Carolina wilde de eredivisie in en kan zich nu ontwikkelen in Breda. Hij vertrekt transfervrij bij PSV.