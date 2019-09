Malen en Promes: doeltreffend op hun eigen manier tijdens PSV - Ajax

In een paar dagen tijd scoren in Europa en in de eredivisie-topper. Donyell Malen en Quincy Promes kunnen terugkijken op een bijzondere week.

Donyell Malen: Het was de eerste grote kans, dan moet die zitten

De ruimte zien in de rug van de tegenstander, flitsend versnellen op de eerste meters en resoluut afronden. Ajax maakte gisteren dertien minuten voor tijd kennis met de dodelijke aanvalsmix van Donyell Malen.

Één moment van onoplettendheid bij Lisandro Martínez en de Argentijn had, net als heel Ajax, het nakijken. Malen schonk PSV een punt, zoals hij in de voorbije week met vijf doelpunten tegen Vitesse en een treffer tegen Sporting Lissabon de ploeg vaker met zijn scorend vermogen hielp.

In veertien officiële duels dit seizoen was Malen al goed voor elf doelpunten en vier assists, terwijl hij tussendoor ook in Oranje nog even zijn debuut kracht bijzette met een treffer. Malen is in topvorm en scoort aan de lopende band. Zondag slaagde hij erin om zijn eigen ruimte te creëren om te excelleren.

,,Cody ging voorin lopen en ik met Steven Bergwijn erachter'', sprak Malen. ,,Hij trekt dan de centrale verdedigers mee, waardoor er een gat komt. Ik zag dat en profiteerde ervan. Het was de eerste grote kans van ons in de wedstrijd, en dan moet die zitten.''

Het gaf trainer Mark van Bommel stof tot nadenken en uiteindelijk handelen. Met een wissel en nieuwe rol voor Malen. Het bracht de organisatie bij Ajax dusdanig in de war, dat PSV de grote rivaal alsnog wist te verschalken. In tegenstelling tot de afgelopen drie edities in Eindhoven leverde het niet de gehoopte zege op, maar de goaltjesdief kon leven met het gelijkspel. ,,Natuurlijk wil je winnen, maar goed. Wij moeten hier weer van leren'', sprak het 20-jarige talent aan het einde van een week waarin hij opnieuw een garantie was voor doelpunten.

Volledig scherm Quincy Promes van Ajax. © BSR Agency

Quincy Promes: Ik ben een speler die uit het niets kan scoren. Goede timing dan toch?

Als Ajax gisteren de 0-1 over de streep had getrokken, was het zeker een opvallend detail geweest dat de topper beslist had. Minder dan een half uur voor tijd meldde Donny van de Beek zich aan de zijlijn om in te vallen. Voor Quincy Promes. Al wachtend aan de zijlijn zag de middenvelder van Ajax dat uitgerekend Promes de Amsterdammers op voorsprong bracht.

De euforie was groot. Langs de zijlijn en in het veld. En de wissel ging niet door. Van de Beek moest weer even gaan warmlopen, en zou enkele minuten later voor David Neres in het veld komen, terwijl Promes gewoon de hele wedstrijd mocht volmaken.

,,Quincy speelde niet slecht, helemaal niet'', aldus Ten Hag. ,,We wilden met Van de Beek alleen een frisse wissel brengen. Hij maakte net op dat moment de 0-1 en dan komt er een ander scenario met Neres als wissel en Quincy op de zijkant." En Promes zelf? Hij had zelf niets in de gaten. ,,Ik kijk nooit naar de kant. Misschien had de trainer een ander idee over de wedstrijd. Ik ben wel een speler die uit het niets kan scoren, goede timing dan toch?"

Het is symbolisch voor de eerste maanden van Promes bij Ajax. Azend op momenten, en lang niet zeker van elke speelminuut. Als grote aankoop voor ruim vijftien miljoen euro werd hij afgelopen zomer vanuit Sevilla terug naar Nederland gehaald. Toch was een basisplaats in de eerste weken allerminst een zekerheid door de moordende concurrentie.