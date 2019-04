Malen kan het ook als basisspeler: ‘Ja, dat is wel lekker’

PSV nog in de race voor evenaring beste thuissei­zoen ooit in de eredivisie

15:41 PSV kan de komende twee duels het beste thuisseizoen ooit in de eredivisie evenaren. De ploeg won dit seizoen in de nationale competitie veertien keer in eigen huis en speelde eenmaal gelijk (tegen Feyenoord). PSV speelt in het Philips Stadion nog tegen ADO (zondagmiddag) en Heracles Almelo (woensdag 15 mei).