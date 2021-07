Malen kan na keuring in Zwitserland snel aansluiten bij Borussia Dortmund

Reportage uit Duitsland: PSV voelt wel druk, maar geen stress op weg naar het nieuwe seizoen

11 juli Op het 800 jaar oude kloosterterrein waar PSV deze week resideerde, lijken elf roerige maanden in een briesje van een paar seconden voorbijgetrokken. De Eindhovense ploeg is voor het tweede jaar op rij te gast in het rustige Marienfeld, op een plek waar het gezegde ‘leven als een monnik’ de afgelopen eeuwen letterlijk betekenis heeft gekregen.