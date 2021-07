Malen nadert stap naar Borussia Dortmund, dat snel zaken wil doen met PSV

PSV zette de afgelopen weken alle zeilen bij om een zo goed mogelijke transferprijs te bedingen. Door de huidige coronaperiode is het niet eenvoudig om voor spelers een absolute hoofdprijs te incasseren, omdat er simpelweg minder geld in de markt is en clubs allerlei gaten over het vorige seizoen moeten dichten. Niettemin lijkt PSV een hogere transferprijs te kunnen incasseren dan het bedrag dat Dortmund eerder in gedachten had.