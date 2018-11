Manager marketing en media Guus Pennings vertrekt bij PSV

Pennings was zes jaar werkzaam bij PSV en in die periode wist de club de band met de eigen supporters te verstevigen. Niet alleen op het veld, maar ook in de databases van de club is daaraan volop gebouwd. PSV is zo beter in staat om in te spelen op de behoeftes van de eigen achterban en staat bijvoorbeeld ook voor de uitdaging om in het buitenland fans aan zich te binden. Pennings stond ook aan het hoofd van de interne media-afdeling, die verantwoordelijk is voor de eigen media-producties van PSV. De club geeft eigen magazines uit, heeft een eigen website en sociale media-kanalen. Daarnaast verschijnt op Fox Sports dagelijks een tv-programma over PSV (PSV TV), om maar een aantal voorbeelden te noemen. PSV.nl won onlangs nog de prijs voor de beste sportwebsite van Nederland. Pennings zette ook de schouders onder de activiteiten op het gebied van Esports, een relatief nieuwe markt voor voetbalclubs. PSV trok de afgelopen jaren bijvoorbeeld eigen gamers aan.