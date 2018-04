Marcel Brands in gesprek met Everton, maar volgens PSV is er nog geen deal

Bizarre invalbeurt voor PSV'er Donyell Malen: van 2-0 naar 2-3 in 5 minuten

7 april Toen Donyell Malen (19) in de 74ste minuut inviel, stond PSV met 2-0 achter. 5 minuten en een bizarre comeback later, was het 2-3. ,,In de kleedkamer dacht ik: is dit echt gebeurd? Wat een spektakel", zei Malen.