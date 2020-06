Marcel Brands: PSV heeft met John de Jong goede keuze gemaakt

PSV haalt aanvaller Cheick Touré (19) transfer­vrij weg bij Feyenoord

18:28 PSV heeft aanvaller Cheick Touré (19) gecontracteerd. De Feyenoorder komt voor twee jaar naar Eindhoven, zo meldt de club. Hij is een voorhoedespeler, die op de linkerkant op de vleugels uit de voeten kan. Touré had geen contract meer in Rotterdam en was dus transfervrij.