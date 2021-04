Marco van Ginkel is bij PSV weer meer dan een schim uit het verleden: contract vijf is niet uitgesloten

PSV strijdt tegen Heracles om de onzekere route naar de Champions League goed open te houden

4 april PSV krijgt na een voorjaar met drie ‘super-maanden’ in april misschien wel meer rust dan de club lief is. In totaal spelen de Eindhovenaren maar drie duels, om te beginnen zondagmiddag thuis tegen Heracles Almelo. De super-maanden waren vooral qua programma super voor PSV, want de resultaten vielen voor de ploeg van Roger Schmidt nogal tegen.