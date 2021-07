Marco van Ginkel is de herintreder die op weg is om weer krachtbron bij PSV te worden

Een poeier op de lat was deze week in het oefenduel met PAOK Saloniki niet het enige bewijs dat Marco van Ginkel weer had op weg is om het beste uit zichzelf te krijgen.



Een indrukwekkende sprint tijdens een omschakelmoment vlak voor rust was het net zo goed. Niet te vergeten ook de uitstraling waarmee hij weer op het veld staat. ,,Het zal vast gemeten worden, wat ik allemaal loop en kan en of er progressie te zien is”, zei hij desgevraagd. ,,Zelf hou ik dat niet zo bij. Ik voel me goed in ieder geval”, zei de achtvoudig international na zijn sterkste optreden sinds zijn rentree in de basis van drie maanden geleden.