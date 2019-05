Marco van Ginkel kan PSV deze zomer niet helpen

,,Eens per jaar wordt PSV kampioen en eens per jaar komt Marco van Ginkel terug.” Zomaar een zin die vorig jaar weleens te horen was rondom het kampioenschap van PSV, waar de middenvelder een flink aandeel in had. Het is nauwelijks voorstelbaar dat het vandaag alweer meer dan een jaar geleden is dat de 26-jarige aanvoerder van het kampioensteam van 2018 zijn laatste wedstrijdminuten maakte.



Een zware knieblessure maakt voetballen al geruime tijd onmogelijk en dat blijft nog wel even zo. Op 8 mei 2016 vierde Van Ginkel misschien wel zijn mooiste triomf met PSV, door in Zwolle zijn eerste landstitel met de club te grijpen. Bijna twee jaar daarna, op 6 mei 2018, speelde hij in het Philips Stadion tegen FC Groningen voorlopig zijn laatste wedstrijd, op een moment dat PSV met hem in de gelederen al kampioen was.