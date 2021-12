Marco van Ginkel leest tijdens sluiting bassischolen voor uit nieuw boek over Philips en PSV

De door zijn eigen lichaam gekooide Maxi Romero wil dolgraag weer een échte tijger worden

Het verhaal van Maxi Romero (22) bij PSV lijkt op een mythe. Hij is voor PSV als de vuurtoren waarvan het licht op een woeste zee heel af en toe te zien leek. Of was de gloed tóch niet echt en misschien wel een illusie? Romero is in Eindhoven een baken van hoop en een talent dat door pure pech maar niet tot onbolstering kon komen. Gaat het nu wel goed en kan hij de pech afschudden? Een overzicht van zijn tijd bij PSV.

13 december