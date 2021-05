Marco van Ginkel zorgt in Tilburg voor kracht, rust aan de bal en routine bij PSV

Willem II-PSV was zondag eigenlijk de wedstrijd van Marco van Ginkel. Na drie jaar en drie dagen had hij zijn eerste basisplek bij PSV te pakken en hij kwam met een degelijk optreden. Maar ook Van Ginkel was natuurlijk vooral verbijsterd over wat zijn ploeggenoot Eran Zahavi was overkomen.

Hij speelde zondag een prima partij, Marco van Ginkel. Zonder dat hij in topvorm is, gaf hij PSV rust aan de bal, duelkracht, afspeelopties en een stuk routine. Misschien had hij gisteren zijn blijdschap wel van de daken willen schreeuwen dat hij eindelijk weer bijna negentig minuten kon spelen, want zo'n liefhebber van het spelletje is Van Ginkel wel.

Onder de indruk

Ook de tweevoudig PSV-kampioen was veel meer onder de indruk van de overval op het huis van Eran Zahavi. ,,Heel erg”, vertelde hij. ,,We hoorden in de bus al dat het mis was en hij sprak in het Hebreeuws. Ik wens hem en zijn familie alle sterkte.”

Quote Uiteinde­lijk beslist ook John de Jong wat er gebeurt Marco van Ginkel, PSV

Vriend en vijand had Van Ginkel alle aandacht gegund, na wat hij fysiek allemaal heeft doorstaan. Een kapotte kruisband, een niet geslaagde operatie en een bacterie hielden de sterke middenvelder drie jaar van de plek waar hij thuis hoort.

In de basis

In de basis van in ieder geval een Nederlands topteam dus. Met PSV kan hij zich komende week plaatsen voor de Champions League-voorrondes van volgend seizoen. Is hij daarbij? ,,Deze week wordt duidelijk of Chelsea mijn contract verlengt”, vertelde Van Ginkel open. ,,Ze hebben nog een optie, waarmee ze dat kunnen doen. Uiteindelijk beslist ook John de Jong natuurlijk wat er gebeurt”, zei hij.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Marco van Ginkel wordt na 87 minuten gewisseld bij Willem II-PSV en is tevreden. © Pro Shots / Toin Damen

Vertrouwen

Dat PSV-trainer Roger Schmidt hem in zo'n belangrijke wedstrijd als die van gisteren het vertrouwen schonk, kon Van Ginkel wel waarderen. ,,We moesten ons op het veld afsluiten van de situatie die was ontstaan. Uiteindelijk hebben we dat goed gedaan. Ik ben zelf blij dat ik deze stap nu ook heb gezet en een volle wedstrijd heb gespeeld. Natuurlijk heb ik wel zware benen nu even, maar ik heb er hard voor gewerkt.”

Goede speler voor PSV

Schmidt zelf was na het duel goed te spreken over Van Ginkel. ,,Voor mij is altijd duidelijk geweest dat hij voor PSV een hele goede speler kan zijn. We wisten dat het moeilijk zou worden en lang zou duren voor hij weer helemaal topfit zou zijn. Het duurde zelfs nog iets langer dan verwacht.”

,,Of hij komende week nog twee volle wedstrijden kan spelen, moeten we nog bekijken. Dat is iets voor later. Net zoals een eventueel langer verblijf. We concentreren ons nu eerst op de belangrijke laatste week van het seizoen. Het resultaat daarin kan het sentiment over dit seizoen volledig bepalen. Als we tweede worden, sluiten we toch met een behoorlijk goed gevoel nog af.”

Volledig scherm Marco van Ginkel laat Mike Trésor staan. © Pro Shots / Marcel van Dorst