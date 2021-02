Mario Götze houdt zich voor de kraker tegen Olympiakos vast aan het thuisvoordeel van PSV: ‘We zijn hier sterk’

Mario Götze ziet donderdagavond nog volop kansen voor PSV om tegen Olympiakos door te gaan in de Europa League. ,,We hebben een grote kans morgen, vooral omdat we thuis spelen”, zei hij woensdagmiddag. ,,Dit seizoen hebben we in ons eigen stadion nog maar twee wedstrijden verloren.”

Of hij nog een speciale boodschap heeft voor zijn ploeggenoten? Misschien wel dat PSV niet te haastig moet zijn. ,,Het hangt allemaal van de wedstrijd af. Wat we in gedachten moeten houden, is dat we twee of drie goals zelfs in de laatste tien minuten kunnen maken. Negentig minuten lang het beste van onszelf laten zien, is wat we sowieso moeten doen. Elk detail kan beslissend zijn.”

In zijn carrière maakte Götze een keer mee dat hij in de knock out-fase van de Champions League in de eerste wedstrijd met Bayern München met 3-1 verloor in een uitwedstrijd bij FC Porto. ,,Thuis wonnen we met 6-1. Het zegt me iets, namelijk dat het nu nog niet over is als iedereen een goede prestatie levert en scherp is.”

Negentig minuten

De PSV-vedette denkt donderdag negentig minuten te kunnen spelen. ,,Ik hoop het. Ik voel me goed en in vorm. De afgelopen weken was het vervelend om niet op het veld te kunnen staan. Het belangrijkste was om zo snel mogelijk terug te zijn. Dit is gewoon een heel vreemd seizoen, met corona en een heel druk wedstrijdschema. Acht of negen maanden achter elkaar op topniveau presteren, is sowieso moeilijk.”



PSV is nog steeds in een goede positie in dit voetbaljaar, vindt Götze. ,,Het seizoen is nog niet voorbij en er zijn nog twee, drie maanden te gaan. Aan het einde kunnen we concluderen wat het geworden is. Tegen Olympiakos hebben we een mooie kans en ik heb er vertrouwen in omdat we thuis spelen. Tegen PAOK Saloniki zijn we eerder goed teruggekomen en zondag tegen Vitesse ook.”

Volledig scherm Mario Götze tijdens de training van PSV op woensdagmiddag. © ANP