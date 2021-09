Mario Götze vindt in de eredivisie een andere wereld en is in Eindhoven ‘gewoon’ een hele goede voetballer

Jong PSV dwingt in Helmond te weinig af en krijgt klop

27 augustus Jong PSV heeft vrijdagavond in het SolarUnie Stadion in Helmond de drie punten aan de thuisploeg moeten laten. De ploeg van Ruud van Nistelrooy had meestentijds de controle, maar haalde te weinig rendement uit het overwicht. Er was zeker voor rust een aantal (schiet)kansen, maar de beloften troffen geen doel. In de slotminuten liet Cheikh Touré nog een grote mogelijkheid liggen.