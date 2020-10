Mario Götze wil bij PSV zijn ‘revival’ vormgeven

Langzaam maar zeker begint in Eindhoven het besef in te dalen dat Mario Götze (28) snel een PSV-shirt draagt. En ook nog snel in een wedstrijd. ,,Ik heb al meegetraind met de groep", zei hij donderdag bij zijn presentatie in het Philips Stadion. Wanneer kan hij debuteren? ,,Een, twee of drie weken heb ik misschien wel nodig, dat zullen we moeten afwachten. Daarna wil ik hier plezier hebben en gas geven."