Mark van Bommel in aanloop naar PSV-Ajax: ‘Wij hebben cowboys, maar we zijn ook een team’

Van Bommel liep dit keer achter Ten Hag aan, maar de vraag is of het zondag net zo is. Wie loopt dan achter wie aan? Kan PSV via gevaarlijke uitvallen profiteren van een Ajax dat gaat proberen om pressie te ontwikkelen, of is het misschien wel andersom? Of gaat een van beide partijen profiteren van de druk die op eigen kracht is geforceerd?