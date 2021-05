Mark van Bommel is snel de nieuwe trainer van VfL Wolfsburg en shopt bij PSV

Ook neemt Van Bommel nog een jeugdtrainer van PSV mee: de jonge Vincent Heilmann. Bij de nummer vier van de Bundesliga is Van Bommel komend seizoen zeker van de groepsfase van de Champions League.

Eerste klus sinds PSV-ontslag

De PSV-icoon was al weken in gesprek met de leiding van de Volkswagen-club en gaat nu daadwerkelijk aan de slag. Voor Van Bommel wordt het de eerste klus sinds zijn ontslag bij PSV in december 2019. Hij profiteert van de naam die hij in Duitsland als speler heeft opgebouwd.

Hofland speelde met hem in het verleden samen en ook in de jeugdopleiding van PSV werkten de twee met elkaar. Abresch ging in 2018 van FC Utrecht naar PSV en was een gewaardeerde kracht binnen de technische staf.

Sadílek

Van Bommel gaat naar verwachting ook shoppen in de spelersgroep bij PSV. Hij is bijvoorbeeld al in gesprek met het management van Michal Sadílek en bekijkt de mogelijkheden om hem over te nemen.