Mark van Bommel moet met VfL Wolfsburg opnieuw mee gaan doen om Europees voetbal

De nummer vier van de Bundesliga van vorig seizoen speelt dit jaar in de groepsfase van de Champions League en in de competite moet Van Bommel van technisch directeur Marcel Schäfer opnieuw meedoen om Europees voetbal.

Ervaringen

De PSV-icoon blikte nog kort terug op zijn laatste periode in Eindhoven. ,,Daarin zijn dingen goed gegaan en niet goed gegaan. De resultaten waren niet goed op het laatst en hoe dat komt, daar kun je van alles van vinden. Er is rondom die periode veel gebeurd, zoals het altijd gaat bij een grote club.”

Die situatie is voorbij en Van Bommel neemt zijn ervaringen vanuit Eindhoven mee naar Wolfsburg. ,,Ik vond de verhouding met de spelers altijd goed en heb met een aantal van hen nog steeds contact.” Dat het lang heeft geduurd voor hij weer trainer is geworden, ligt volgens Van Bommel onder meer aan de corona-periode, maar hij sloeg ook veel aanbiedingen van clubs en bonden af. ,,Vorig jaar is er vanwege corona minder gewisseld en nu zijn er in de Bundesliga meerdere bewegingen geweest. In het idee hier kon ik me vinden, terwijl dat bij andere aanbiedingen niet zo was.”