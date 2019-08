Mark van Bommel over PSV: ‘Natuurlijk zijn er zorgen, maar het is niet slecht’

Na de derde tik op rij voor PSV vond Mark van Bommel opnieuw dat zijn ploeg te makkelijk goals tegen krijgt en moeite heeft met het benutten van kansen. ,,We moesten snel herstellen van de 1-0 en daar hebben we even tijd voor nodig gehad”, zei hij na een remise in Enschede, waar promovendus FC Twente knap stand hield tegen PSV.

Van Bommel vond PSV in de tweede helft goed spelen. ,,Daarin creëren we ook kansen. Na de 1-1 moeten we de wedstrijd beslissen en dat doen we niet. Op het laatst valt de wedstrijd een beetje stil. Natuurlijk kunnen we met een gelijkspel nooit tevreden zijn.” Hirving Lozano bleef het hele duel op de bank. Volgens Van Bommel omdat hij voor anderen koos. ,,Het heeft absoluut niets met een transfer te maken”, bezwoer hij na afloop.” Ook Lozano zelf bevestigde dat er nog geen sprake is van een overgang. De trainer kon zich vinden in de bewoording dat Lozano op sportieve gronden is gepasseerd.

Pereiro

Gastón Pereiro stond wel in de basis, maar moest al snel van positie veranderen. De Uruguayaan speelt graag als nummer tien, maar stond na pakweg twintig minuten al aan de zijkant. ,,Daarna liep het beter”, vond Van Bommel. Hij zette Steven Bergwijn in het midden, maar ook hij kon geen goal maken. Dat deed Denzel Dumfries uit een voorzet van Cody Gakpo wel en daarom hield PSV alsnog een punt over aan de avond in Enschede.