Mark van Bommel werkt zich in de nesten met VfL Wolfsburg na wisselfout in DFB-Pokal

Mark van Bommel heeft zich met VfL Wolfsburg problemen op de hals gehaald in de strijd om de DFB-Pokal. De trainer wisselde zes keer tegen vierdedivisionist Preussen Münster, terwijl er maar vijf wissels zijn toegestaan. Daardoor dreigt de 1-3 overwinning voor Wolfsburg in rook op te gaan.

VfL Wolfsburg had toch al de nodige moeite met de club uit de Regionalliga in de eerste ronde van de beker; vlak voor tijd dwong Josip Brekalo nog een verlenging af door de 1-1 te maken. In die verlenging maakte de Bundesliga-club alsnog het verschil, maar werd er dus ook één wissel te veel doorgevoerd. Van Bommel en zijn staf wilden volgens Kicker en ZDF nog niet reageren, maar zouden bij de vierde official wel hebben gecheckt of het toe was gestaan om te wisselen.

In sommige andere competities is het wél toegestaan om nog een zesde wissel toe te passen in de verlenging, maar in de DFB-Pokal dus niet. Voor Preussen Münster was direct duidelijk dat er iets niet in de haak was, oud-FC Twente-speler Peter Niemeyer - nu manager van de vierdedivisionist - laat aan ZDF weten dat ze het intern zullen bespreken. ,,Daarna beslissen of en hoe we ertegen moeten optreden”, aldus Niemeyer.

Voormalig PSV-trainer Van Bommel kende toch al een moeizame voorbereiding met zijn nieuwe ploeg: VfL Wolfsburg verloor vijf wedstrijden van de zes oefenwedstrijden. Nu leek spits Wout Weghorst zijn ploeg met de 1-2 in de 103de minuut dus te redden in de eerste bekerronde, maar mogelijk is dat dus voor niets geweest.