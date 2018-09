Mark van Bommel ziet een PSV dat er tot het einde alles uit wil halen

,,We begonnen niet goed", zei Mark van Bommel in zijn relaas over PSV-Willem II. ,,We kunnen nog beter", vond hij na de 6-1 overwinning ook.

De trainer was over de uitslag natuurlijk goed te spreken: ,,In de eerste helft krijgen we snel een kans tegen en na rust zelfs een goal tegen. Ik moet de spelers complimenteren met de manier hoe ze daarna de dingen blijven uitvoeren die we willen. Tot aan het einde. Ik merk ook dat het publiek dat waardeert. Ondanks de vele wedstrijden en een zware Champions League-kwalificatie op een door stromende regen zwaar veld blijven we doorgaan."

Motiveren

Van Bommel heeft over de start van PSV in dit seizoen weinig te klagen. Na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal won zijn ploeg zes keer op rij. De zege op Willem II was misschien wel de meest overtuigende, waarbij PSV bij rust al met 4-0 voor stond. ,,Als je met 6-1 wint na een Europese week, waarin je je kwalificeert voor de Champions League én nog een loting met FC Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur in je poule geworpen krijgt, is thuis spelen tegen Willem II niet makkelijk. Je moet je elke keer weer kunnen motiveren, ondanks wat je overal te horen krijgt. In de auto hoef je bij wijze van spreken bij een stoplicht maar naar rechts te kijken en je krijgt duimpjes dat PSV zo goed heeft geloot. Maar Willem II kwam hier vandaag naar toe en dan moet je omschakelen. Het klinkt raar wat ik zeg, maar dat zijn gewoon geen makkelijke wedstrijden."