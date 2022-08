Marokkaanse voetbalbond trekt weer aan Jong PSV-trainer Adil Ramzi, die van PSV naar het WK mag

PSV’er Teze is vol vertrouwen over de terugwed­strijd tegen AS Monaco: ‘In ons stadion gaat het goed komen’

Ja, het was zwaar, heel zwaar voor PSV in de slotfase tegen AS Monaco. Jordan Teze (22) koesterde het gelijkspel, was ergens ook teleurgesteld, maar is vooral strijdbaar. Volgende week gaat PSV het in eigen huis afmaken, stelde hij bijzonder zelfverzekerd. ,,Het komt goed, zeker met onze fans.”

