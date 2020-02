Matchwinner Gakpo met een glimlach: ‘In het uitvak zongen ze mijn liedje’

VIDEO Viergever: ‘Voorheen gingen kopjes hangen, maar nu stond er een echt team’

18:32 ,,Voorheen gingen de kopjes hangen of klaagden we, maar nu stond er een echt team”, zei Nick Viergever. Zijn ploeg boog een 1-0 achterstand om in een 2-1 zege op bezoek bij Vitesse.