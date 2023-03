Mathijs Tielemans laat de talenten van PSV na een gemiste penalty alsnog juichen

Jong PSV heeft maandagavond in Utrecht in de slotfase drie punten weten te pakken tegen Jong FC Utrecht. De ploeg van Adil Ramzi kreeg daarvoor al de nodige kansen om een goal te maken, maar faalde voor het doel. In de eerste helft was er onder meer een kans voor Ismael Saibari, maar hij had wederom het vizier niet op scherp. Dat was vorige week ook al zo, toen PSV thuis tegen NAC speelde.