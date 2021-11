Mathijs Tielemans valt nu wel op bij Jong PSV: ‘Ik wil mijn statistieken verder verbeteren’

Jong PSV-talent Mathijs Tielemans is nog maar negentien, maar kan al over voetbal praten als een trainer van negenenvijftig.

door Rik Elfrink

Qua beleving zit het ook wel snor bij de Veldhovenaar, die vrijdag met Jong PSV gelijk speelde tegen TOP Oss (2-2). Op de valreep gaven de beloften nog een goal weg en hoewel hij zelf eindelijk weer eens trefzeker was geweest, voelde Tielemans zich allesbehalve gelukkig. ,,Dat mag ons niet overkomen, zeker niet als je zoveel sterker bent.”

Tielemans was afgelopen seizoen niet direct de meest opvallende speler tussen alle talenten van Jong PSV, maar heeft zichzelf er inmiddels knap tussen gespeeld. Na enige gewenning valt hij nu vaker op en begint hij ook in de basis. Steevast als een van de twee aanvallende middenvelders in het 4-3-3 systeem van Ruud van Nistelrooy, waarin hij ook offensief begint te leveren. Vrijdag scoorde de belofte van een meter of achttien en daarmee bekroonde Tielemans een tijdelijk overwicht van Jong PSV.

Drie assists in een duel

Twee weken geleden viel hij in Almere op met drie assists in één wedstrijd. ,,Dat is ook wat ik mezelf heb voorgenomen. Ik wil mijn taken goed uitvoeren, maar bepalender worden in het offensieve gedeelte. Vorig jaar heb ik mijn eerste goal in het betaald voetbal gemaakt en vaker scoren is zeker een persoonlijk doel. Tegen TOP hadden we nog meer moeten profiteren van de ruimtes die na rust ontstonden. De tegenstander kon het allemaal niet meer belopen en gaf een aantal kansen weg, terwijl we zelf heel ongelukkig tegen de gelijkmaker aanlopen.”

Jong PSV had tegen de Ossenaren de stap naar het linkerrijtje moeten zetten, vond Tielemans. ,,We krijgen nu een stevige serie, om te beginnen over twee weken bij en tegen FC Emmen. Ook in wedstrijden tegen tegenstanders van dat niveau willen wij laten zien dat we stappen vooruit hebben gezet.”

Verbeteren

Dat laatste geldt dit seizoen zeker voor zijn collega's Ismael Saibari en Johan Bakayoko, die vrijdag maar een helft konden spelen. Ze kregen namelijk te horen dat ze dit weekend bij het eerste elftal van PSV mogen aansluiten en zijn daarmee een mooi voorbeeld voor de rest van het team. Ook onder Roger Schmidt liggen er kansen om door te stoten naar trainingen of misschien zelfs wedstrijdminuten bij PSV 1. Saibari maakte vorig seizoen al zijn debuut en Bakayoko wacht nog op zijn eerste optreden in het eerste elftal. Tielemans ook nog, maar die heeft eerst nog een klus bij Jong PSV af te ronden. ,,Ik wil mijn statistieken verder verbeteren, maar vooral winnen met het team. Dat is niet gelukt vanavond en daarom baal ik toch wel.”