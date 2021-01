Mauro Júnior geniet van gouden invalbeurt tegen FC Emmen: ‘Dit was mijn avond’

De Braziliaan viel in de 77ste minuut in en was in de 81ste minuut al trefzeker. ,,Als ik op de bank zit, denk ik altijd dat ik iets kan doen om de wedstrijd te veranderen. Ik was blij om mijn team te helpen”, stelde de Braziliaan na de 0-2 zege op FC Emmen. Of hij niet eerder in had willen vallen? ,,Natuurlijk, ik wil elke minuut spelen, maar ik heb respect voor de coach. Hij maakt de beslissingen. Aan de andere kant is mijn ambitie groot, ik ben dan ook blij dat ik ondanks dat ik niet al te veel minuten had, dat ik toch de wedstrijd kon veranderen. Dat is fijn.”

Het was voor Mauro Júnior pas zijn tweede eredivisiedoelpunt van dit seizoen, onlangs was hij ook al trefzeker tegen Sparta. Hij genoot dan ook zichtbaar dat hij het stralende middelpunt was in Emmen, hij werd na zijn 0-1 ook bedolven onder zijn ploeggenoten. ,,Voor mij was het geweldig. Ik werk hard en ben blij dat mijn teamgenoten me altijd steunen. Ik moet hen ook helpen.”

Mauro Júnior is hard nodig bij PSV, zeker in deze drukke weken. Ook omdat er een klein peloton geblesseerd is. ,,We zitten in een moeilijke situatie, maar we hebben nog steeds genoeg goede spelers. Ook jonge spelers die nu weer aansluiten (Jeremy Antonisse maakte zijn debuut, red.). Aan de andere kans is het belangrijk dat de spelers met blessures goed herstellen en weer terugkomen. We hebben iedereen hard nodig.”

Ook omdat zondag de volgende wedstrijd alweer wacht, en niet zomaar een. PSV gaat bij Feyenoord op bezoek in De Kuip. Met Mauro Júnior als basisspeler? ,,Ik weet het niet”, glimlachte de aanvaller. ,,We hebben nog een paar dagen om richting die wedstrijd te werken. Ik wil het liefst alles spelen. We gaan het zondag zien.”

