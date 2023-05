Mauro Júnior in de loop van volgend seizoen terug bij PSV

Er was in maart hoop dat Mauro Júnior begin volgend seizoen weer volledig belastbaar zou zijn, maar dat is volgens de huidige prognoses niet haalbaar. PSV wacht de ontwikkelingen af en hoopt Mauro in de loop van het volgende seizoen weer te zien instromen. Mede gezien zijn sterke seizoen 2021-2022 is er geen twijfel dat hij op een goed niveau kan terugkeren.

Begin maart viel de Zuid-Amerikaan bij een training van PSV uit en kort daarna is de Braziliaanse toparts Rodrigo Lasmar met hem aan de slag gegaan. Welke diagnose er nu precies is gesteld, heeft PSV uit privacy-overwegingen niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het om een serieus knieprobleem gaat, iets wat in maart al duidelijk was. Medici waren destijds niet eenduidig over een hersteltermijn.