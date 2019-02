Mauro Júnior kan de kar trekken bij Jong PSV tegen TOP Oss

Onder meer in een bekerduel van PSV met Feyenoord trok hij op een positieve manier de aandacht. Mauro wist zich aan de bal uit de meest netelige situaties te redden en viel met zijn energieke en doortastende spel op. Inmiddels is het talent in de hiërarchie gedaald en op De Herdgang moet hij nu proberen het beloftenteam van PSV bij de hand zien te nemen.

Jong PSV aast maandag tegen TOP op revanche, na een kansloze nederlaag eerder dit seizoen in Oss. Mauro besloot afgelopen week voor zijn kans bij PSV te gaan, vlak voordat de transfermarkt sloot. Net als Bart Ramselaar verloor hij bij de A-selectie het zicht op speeltijd en hij hoopt snel weer aan te haken.

Mutaties

Jong PSV dringt bij winst tegen TOP tot de top-vijf van de eerste divisie door en staat in dat geval maar drie punten van nummer drie Go Ahead Eagles af. De ploeg van Dennis Haar is ondanks de vele mutaties bezig aan een goed seizoen en lijkt ook defensief gegroeid. Eerder dit seizoen gaf de formatie een aantal keren een voorsprong in de laatste fase weg, maar daarvan lijkt het team geleerd te hebben.